«وقاية» تحدد 6 أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

الرياض - محمد عبدالله - عملت هيئة الصحة العامة "وقاية"، على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وشاركت "وقاية"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في إحياء الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، محددة 6 أهداف للاستراتيجية، كالتالي:

1- رفع الوعي حول الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، عن طريق التوعية الفعالة والتعليم والتدريب.



2- تعزيز المعرفة المبنية على الأدلة عن طريق الرصد والأبحاث.

3- الحد من انتشار العدوى عن طريق تطبيق الإجراءات الفعالة في مكافحة العدوى.

4- تطبيق برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في الإنسان والحيوان.

5- تطوير وزيادة الاستثمار في أبحاث المضادات الحيوية الجديدة، والتشخيص المبكر واللقاحات وغيرها.

6- تطوير التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

يشار إلى أن الجهات المشاركة في الاستراتيجية، هي وزارات "الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم"، فضلًا عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمستشفيات والمدن الطبية (القطاع الحكومي والخاص)، والشركة الوطنية للشراء الموحد.

اقرأ أيضا

«الصحة»:إلغاء التباعد الاجتماعي في دليل وقاية أكتوبر 2021