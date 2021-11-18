الأرصاد: استعدوا للحالة المطرية الثانية ابتداءً من الغد على مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - نوه المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد "حسين القحطاني" ببدء الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة.

وقال القحطاني اثناء حديثه مع "برنامج اليوم": استعدوا حاليًا للحالة المطرية الثانية التي نتوقع ان يبدأ تأثيرها على مناطق المملكة من يوم غداً الجمعة وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل .

كما أوضح أن "الحالة المطرية سوف تشمل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الساحلية من هذه المناطق" .

وتابع حديثه قائلًا: ونتوقع أيضًا أن تشمل هذه الحالة منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، وأيضًا الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية يومي السبت والإثنين .

وأضاف: أيضًا ستؤثر على مناطق جازان، عسير، الباحة من يوم الجمعة إلى الإثنين .

ونوه القحطاني إلى أنه بعد انتهاء تلك الحالة المطرية سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة استعداداً لفصل الشتاء:

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