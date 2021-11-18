مدير تعليم جدة: اهتمام القيادة بتوفير المتطلبات الصحية مكن الطلاب من أداء الاختبارات حضوريا

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير عام تعليم جدة، الدكتور سعد بن بركي المسعودي، إن اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توفير المتطلبات الصحية، مكن الطلاب من أداء اختباراتهم حضوريا، في أمن وسلامة.

وذكرت إدارة تعليم جدة –عبر تويتر- أن المسعودي أكد أن رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بقطاع التعليم، والحرص على توفير كل المتطلبات الصحية والاحترازية، مكنت الطلاب والطالبات، من أداء الاختبارات حضورياً، في أجواء آمنة مستقرة.

وكان مساعدو المدير العام لتعليم جدة، وقفوا أمس الأربعاء، على انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول، واطمأنوا على سير الاختبارات في المدارس، وصحة وسلامة الطلاب والطالبات وأدائهم للاختبارات، وتفقُدوا لجان التصحيح والمراجعة والرصد ولجان التدقيق وتحليل النتائج.

اقرأ أيضا:

حكم إداري برفض دعوى لإلغاء عقوبة تأديبية على طالب غشاش.. و«المظالم» توضح الحيثيات