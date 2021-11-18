الصحة: 38 إصابة و51 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549377 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538463 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8821 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أول أمس الثلاثاء، أن 97% من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة لم يتلقوا اللقاح، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن 65% من المصابين غير محصنين، و3% محصنون بجرعتين من اللقاح، و32% من نسب الإصابة بين المحصنين بجرعة واحدة فقط.

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