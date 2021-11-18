بالفيديو.. هل يجوز تقديم الزكاة للأخوات المتزوجات.. الشيخ «المطلق» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، إنه يجوز إعطاء الزكاة للأخوات الفقيرات المتزوجات، لأنها تكون في هذه الحالة صلة رحم وزكاة، وأن صلة الرحم من أحب الأعمال لله تعالى.

من جهة أخرى، أوضح الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة السعودية، أن العدل بين الزوجات يكون في النفقة والقسم، والقسم عماده الليل.

وحذر من الغيرة بين الزوجات، والتي أدت ببعضهن إلى الطلاق أو الإصابة بالسكري وغيرها من الأمراض.

وأضاف الشيخ المطلق، أن المرأة العاقل تدعو الله أن يريحها من الغيرة وألا يسلط أو يبتليها بالغيرة، وأن الغيرة لا تجعل صاحبها مرتاحا في حياته.

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