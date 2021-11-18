تفعيل ربط الجواز الصحي للمسافرين بين السعودية والبحرين

الرياض - محمد عبدالله - وقعت السعودية والبحرين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) السعودي و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلاً لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التحقق من مطابقة المسافرين للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود البلدين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما يهدف هذا التعاون بين البلدين إلى ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والرقابية التي اتّخذها البلدان الشقيقان في إطار مكافحة فيروس كورونا؛ لتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، من خلال ربط بيانات الجواز الصحي مع أنظمة الجوازات في البلدين لتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وستسهم عملية الربط في سرعة إتمام إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة في جسر الملك فهد من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين بالإضافة إلى تعزيز مستوى الحماية والسرية لجميع البيانات.

ووقّع مذكرة التفاهم، في الرياض، كلٌّ من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين محمد بن علي القائد.

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