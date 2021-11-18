تراجع الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء اكثر من 46.8 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تراجع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 43 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 47 حالة، بتراجع قدره 4 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.8 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 51 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن ( 46887976) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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