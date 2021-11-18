«تصفية» لمساهمي ارض شلالة بالرياض: الصرف مستمر.. وقدموا هذه المستندات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، عن استمرار سريان الصرف في مساهمة أرض شلالة بالرياض، ودعت من لم يسبق لهم الصرف سرعة التوجه إلى البنك العربي لصرف مستحقاتهم.

وأوضحت (تصفية) –عبر تويتر- أنه يجب على المساهمين ممن لم يسبق لهم الصرف تقديم المستندات التالية: إثبات الهوية، وأصل العقد، إقرار وتعهد رقم (101)، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)

وأضافت (تصفية) أنه على المساهمين تعبئة بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني، من خلال الرابط التالي: www.anb.com.sa وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي (8001249090)، وذلك تمهيدا لإتمام تحويل مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.

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