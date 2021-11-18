الخارجية: وصول فريق فني إلى الكونغو لافتتاح السفارة في كينشاسا

الرياض - محمد عبدالله - وصل الفريق الفني المكلف بافتتاح سفارة المملكة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، إلى العاصمة كينشاسا، ويهدف فتح السفارة إلى تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين.

وأوضح مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية -عبر تويتر- أن الفريق الفني المكلف بافتتاح سفارة المملكة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل إلى العاصمة كينشاسا، برئاسة نايف بن قاعد الحنتوشي.

وكان في استقبال الفريق، مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط جيراد إمبالا كابيشي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح رئيس الفريق السعودي، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تتطلع من خلال افتتاح السفارة السعودية في كينشاسا لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ودعم المصالح المشتركة في إطار علاقات يسودها الود والاحترام المتبادل.

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