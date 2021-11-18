الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي لكأس العرب فيفا 2021

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر المشاركة في كأس العرب فيفا 2021 التي تقام في قطر.

وقال رينارد، إن "المنتخب السعودي لن يشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب فيفا 2021 في قطر"، مشيرا إلى أن مباريات الهلال والنصر المؤجلة في الدوري السعودي ستقام خلال إقامة بطولة كأس العرب.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذكر الخميس الماضي، أن الاختيار الأقرب هو مشاركة منتخب وطني سعودي يمزج بين عناصر من الفريق الأول والمنتخب الأولمبي، مع منح راحة سلبية للاعبين الذين خاضوا عددا كبيرا من المباريات، بدعوى أنها فرصة لتخفيف الضغط عنهم.

وتنطلق كأس العرب فيفا 2021 بمشاركة 16 منتخبا في الفترة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتقام البطولة لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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