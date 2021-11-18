شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأفلام التفاعلية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 13 فيلماً في المسابقة تتنافس على جائزة اليُسر الذهبي للسينما التفاعلية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أفلام الواقع التقني والواقع الافتراضي التي سيتم عرضها ضمن برنامج ”السينما التفاعلية“،إضافة للأفلام التي سيتم عرضها للمشاهدين الصغار ضمن برنامج ”جيل جديد“، وذلك في دورته الافتتاحية والتي ستقام من 7 - 15 ديسمبر المقبل.

حيث يعرض برنامج ”السينما التفاعلية“ إبداعات مثيرة توظّف أحدث التقنيات لتروي قصصاً فريدة لها تأثيرها الخاص على المشاهد الذي يعيش فيقلب القصة ويختبرها بنفسه. يشارك في البرنامج باقة من ألمع المواهب في أعمال الواقع الافتراضي، بهدف تسليط الضوء على مستقبل هذهالصناعة، وإلهام المبدعين وصنّاع المحتوى والاستوديوهات في منطقتنا. يضم البرنامج 13 فيلماً في المسابقة تتنافس على جائزة اليُسر الذهبي للسينما التفاعلية إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، وثمانية أفلام خارج المسابقة. البرنامج تحت إشراف ليز روزنتال، وهي مبرمجة قسم الواقع الافتراضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

كما أن لجنة تحكيم مسابقة السينما التفاعلية هي نسائية بالكامل، ترأسها الفنانة الأمريكية الرائدة لوري أندرسون، بمشاركة المخرجة الحاصلة علىجائزة بافتا فيكتوريا مابلبيك، وواحدة من أوائل المبدعات في فن الرسم على الجدران في السعودية سارة مهنا العبدلي.

وقال إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ”تقدّم السينما التفاعلية تجربة فريدة من نوعها، فهي فن يتّسق مع بقيةأفلام برنامج المهرجان، لكنها أيضاً مستقلة وفريدة من نوعها في قدرتها على كسر القوالب وتقديم أساليب جديدة لم نألفها سابقاً. نحن سعداء جداًبتقديم هذه الأفلام في المهرجان، ونتطلع لمستقبل الفنون والسينما والصناعات التقنية في السعودية الذي سيكون مبهراً بلا شك.“

وحول برنامج ”السينما التفاعلية“ قالت ليز روزنتال التي أشرفت على اختيار الأفلام المشاركة ”إن البرنامج هو الأقوى مقارنة مع برامج الواقعالافتراضي التي شهدتها المهرجانات الدولية حتى الآن. لذا وقع الاختيار على حي جميل لاستضافة هذه العروض باعتباره المجمّع الإبداعي الأحدثفي جدة والمملكة، ومركزاً لرعاية وتقديم موجة جديدة من الفنون الإبداعية، والتي ستترك أثراً كبيراً في صناعة الواقع الافتراضي التي تعتمد على هذهالفنون، خصوصاً في المنطقة العربية.“

تضمّ قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة السينما التفاعلية 13 فيلماً هي أناندالا، نهاية الليل، جذور، لمحة، جالوت: اللعب بالواقع، كوسوندا، لايكا،لافرينثوس، حفلة باريس من بلانكا لي، ماركو وبولو رأساً على عقب، إعادة تأهيل، تناسخ، الوردة المريضة.

جيل جديد

أما برنامج ”جيل جديد“ فيعرض إبداعات سينمائية من جميع أنحاء العالم، كما ستحتفي السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدوليفي ختام دورته الافتتاحية بالعرض العالمي الأول لأحد أفلام برنامج ”جيل جديد“ وهو ”برّا المنهج“.

وإضافة إلى العروض السينمائية، سيقوم المهرجان بتنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المشاهدين والزوار من الصغار للاستمتاع بتجربة المهرجان، وتنمية عقولهم ومواهبهم.

قال أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية ”لهذه الأفلام سحر خاص يذكّرنا بسحر السينما ذاتها، سواء كانت قصة خيالية لصبييريد أن يصبح بطلاً، أو القصص الحقيقية لمجموعة من الأبطال الصغار الذين يكافحون من أجل حياة أفضل.“ وأضاف ”نولي اهتماماً كبيراً بالجيلالجديد من المشاهدين، لأنهم سيرسمون ملامح المشهد السينمائي السعودي. لذا حرصنا على على انتقاء أفضل الأعمال السينمائية التي ستحفّزعقولهم وتثري حسهم السينمائي، ولا شك بأن هذا الجيل سيقدم مواهب وإبداعات سينمائية ستبهر العالم.“

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021، فيما تتوفر التذاكر للحجزالآن عبر موقع المهرجان على الإنترنت.