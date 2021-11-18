“reef.gov.sa” رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443

محمد بن مسعود - الدمام - رابط تسجيل دعم الريف برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة هو برنامج أطلقته وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بهدف تعزيز الزراعة، ويعد رابط تسجيل الدعم الريفي متوفر علي الموقع الرسمي، حيث يقدم هذا الدعم لصالح الأسر السعودية المنتجة، مما يساعد المواطنين في الحصول على الدعم المالي من الحكومة وتطوير الزراعة، ويساعد هذا الدعم على رفع المستوى المعيشي للمزارعين وزيادة الإنتاج، ومن أجل الاستفادة من الدعم الريفي إلى الأسر المنتجة هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها طالب الدعم الريفي للأسر المنتجة، وفي هذا المقال سنذكر كافة المعلومات المتعلقة بالدعم الريفي للأسر المنتجة.

أدخل منصة دعم الريف .

ثم انقر فوق “إنشاء حساب”

بعد ذلك أدخل جميع معلومات مقدم الطلب للدخول إلى البرنامج (الاسم الرباعي – رقم الهوية – الهاتف الخليوي).

يحصل المتقدم على شهادة يدخلها في المساحة المتوفرة.

يقوم مقدم الطلب بإدخال رقم التحقق الذي استلمه على هاتفه الخلوي.

انقر على أيقونة “تسجيل”

اصنع المزيد من العسل عن طريق زيادة تربية النحل.

بناء مهارات الصيادين الجدد لزيادة معدات الصيد الخاصة بهم.

تحقق من التحسينات التي يمكن إجراؤها على الإنتاج الزراعي، وكذلك تحسين قدرة الثروة الحيوانية على إنتاج الثروة الحيوانية.

تحسين إنتاج وتصنيع الفاكهة واستكشاف طرق استيراد وتصدير بن أرابيكا.

للتقدم بطلب للحصول على الدعم، يجب استيفاء بعض المتطلبات لتأهيلك لتصبح أحد المستفيدين:

أولا يجب أن يكون مقدم الطلب من المملكة العربية السعودية ويقيم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد راتب المتقدم عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم موظفاً في أحد القطاعين العام والخاص السعودي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 سنة.

ستستغرق مراجعة الطلب حوالي شهرين لتأكيد الأهلية.

استخراج استمارة استقلالية مقدم الطلب.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو المنطقة الوحيدة التي أنشأتها المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم.

والي هنا سوف نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد ما قدمناه رابط تسجيل دعم الريف وآمل أن نكون قد قدمنا ​​معلومات مفيدة لجميع المتقدمين وأجبنا على أي أسئلة قد تكون أثرت عليهم.