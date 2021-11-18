وزارة البيئة والمياه والزراعة تحدد ضوابط خدمة إصدار سجل زراعي

الرياض - محمد عبدالله - بينت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات وآلية تقديم المستفيد على طلب خدمة إصدار سجل زراعي.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمه تتيح إصدار السجلات الزراعيه لمن لديهم أملاك خاصه أو مستأجرة للمواقع الزراعية للأفراد او قطاع الأعمال الإنتاجية مما يسهل في عملية إصدار السجل إلكترونياً.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على طلب إصدار سجل زراعي ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة (من هنا).

إصدار سجل زراعي

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الشروط الأساسية والضرورية والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم الطلب عند التقديم على طلب إصدار سجل زراعي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

​- صك تملك او عقد إيجار مصدق مدته ثلاث سنوات او أكثر.

- وجود نشاط زراعي قائم سواءً زراعي او حيواني .

آلية التقديم على الخدمة

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على تقديم طلب خدمة إصدار سجل زراعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

- اختيار الخدمة المطلوبة

- تسجيل الدخول إلى النظام ( أو التسجيل في البوابة الإلكترونية إذا كان المستخدم غير مسجلًا)

- قبول التعليمات والشروط الخاصة بالخدمة

- تسجيل بيانات الشركة المصدرة ومنفذ الدخول.

- إرفاق المستندات المطلوب .

- التعهد وإرسال الطلب.

- يرسل الطلب للموظف المختص.

- موافقة المدير ثم طباعة الاذن.

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