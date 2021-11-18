بالفيديو.. عضو هيئة كبار العلماء يكشف حكم مساعدة الطالب بدرجة أو درجتين

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، حكم الشريعة في قيام المعلم عند تصحيح الاختبارات بمساعدة الطالب بدرجة أو درجتين إذا كان على وشك الرسوب.

وأوضح أنه ينبغي الالتزام بما تنص عليه اللوائح والأنظمة، مضيفًا أنه إذا كان منصوص على عدم جواز تصرف المعلم أثناء تصحيح الاختبار في إعطاء الطلب درجة فيمكن ذلك.

وأشار الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، إلى أن اللوائح والأنظمة أحيانًا ما تعطي مرونة للمعلم عند تصحيح الاختبارات خاصة في حالة الطالب الذي بقي له درجات قليلة تفصل بينه وبين النجاح، ما لم ينص في اللوائح والأنظمة على خلاف ذلك.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن مسألة قيام المعلم بإعطاء بعض الطلاب درجات لا يستحقونها دون بعض هي مسأله فيها إشكال، لافتًا أنه ينبغي على المعلم العدل بين الطلاب دون تفضيل أو محاباة لطالب على حساب الآخر.

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