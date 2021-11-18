العثيمين يشكر خادم الحرمين وولي العهد على دعمهما لمنظمة التعاون الإسلامي

الرياض - محمد عبدالله - رفع الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الثقة التي مُنحت له بترشيحه لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لفترة خمس سنوات انتهت في 16 نوفمبر 2021.

وأكد العثيمين، أن الدعم الكبير الذي تلقاه من قيادة المملكة العربية السعودية - دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي -، سهل له مهمته في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وكذلك خدمة قضايا العالم الإسلامي، وتطوير أداء الأمانة العامة للمنظمة، وذلك بمساندة جميع منسوبي الأمانة العامة.

يذكر أن الأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه (من جمهورية تشاد)، تسلم أمس الأربعاء، مهام عمله، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

وحصل الأمين العام الجديد لـمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يتحدث اللغات: الفرنسية والعربية والإنجليزية، على وسام تشاد الوطني (فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا)، وسفير فخري.

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