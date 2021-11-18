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بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لإسعاف مصابي الحوادث المرورية

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الرياض - محمد عبدالله - كشف د. صالح الغامدي، رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري، عن الطريقة الصحيحة لإسعاف مصابي الحوادث المرورية على الطرق.

وقال "الغامدي"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إنَّه في حال وجود حادث على الطريق وتم إبلاغ الهلال الأحمر أو أقرب جهة إسعافية، يجب اعتماد الطرق السليمة لنقل المرضى إلى سيارات الإسعاف، وذلك بأن يتم حمله بمشاركة ما لا يقل عن 4 إلى 5 أشخاص، لضمان عدم مضاعفة الإصابات.

وأضاف: "إذا تم نقل المريض من قبل شخص واحد أو بطريقة غير صحيحة، قد تتعاظم الإصابات وتصل في الأحوال إلى عاهة مستديمة أو إعاقة دائمة نتيجة الحمل الخاطئ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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