بالفيديو.. الطريقة الصحيحة لإسعاف مصابي الحوادث المرورية

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. صالح الغامدي، رئيس قسم وحدة العظام وجراحة العمود الفقري، عن الطريقة الصحيحة لإسعاف مصابي الحوادث المرورية على الطرق.

وقال "الغامدي"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إنَّه في حال وجود حادث على الطريق وتم إبلاغ الهلال الأحمر أو أقرب جهة إسعافية، يجب اعتماد الطرق السليمة لنقل المرضى إلى سيارات الإسعاف، وذلك بأن يتم حمله بمشاركة ما لا يقل عن 4 إلى 5 أشخاص، لضمان عدم مضاعفة الإصابات.

وأضاف: "إذا تم نقل المريض من قبل شخص واحد أو بطريقة غير صحيحة، قد تتعاظم الإصابات وتصل في الأحوال إلى عاهة مستديمة أو إعاقة دائمة نتيجة الحمل الخاطئ".

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