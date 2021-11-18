«شؤون الحرمين» تدشن المعرض الميداني الرقمي بالمسجد الحرام.. تعرف على محتواه

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس, معرض وكالة شؤون المعارض والمتاحف المقام تحت مسمى المعرض الميداني الرقمي تحت عنوان معرض "السنة النبوية" بالمسجد الحرام, حيث أشرفت على تنفيذه الإدارة العامة لمعارض المسجد الحرام.

وأعرب "السديس"، عن سعادته البالغة بهذه الجهود المباركة التي تخدم الأمة الإسلامية وتسمح بالتعريف والتشريع الثاني للدين الحنيف, مبينًا أن الدولة –رعاها الله– لا تألو جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وبيَّن أن هذه المبادرات والمعارض المقامة في رحاب الحرمين الشريفين تأتي وفق توجيه القيادة الرشيدة –رعاها الله– لما فيه خير للأمة الإسلامية والتعريف بالإسلام وقيم التسامح. ومن خلال الوصف الدقيق لسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين -صلى الله عليه وسلم- يقدم المعرض الإسلام في سمته الجليل، وثوبه الجميل من خلال شخصية النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والتعريف بكريم آدابه، وعظيم أخلاقه، وسمو شريعته، وبث روح الحب والخير ومعاني الرحمة والإنسانية والاعتدال والتسامح والتعايش.

من جانبه, أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني, أن المعرض الميداني الرقمي متاح لقاصدي المسجد الحرام على مدى شهر من تاريخ تدشينه. كما يحتوي على مخطوطات رقمية وُفِّرت بالتعاون مع مكتبة الحرم المكي الشريف, ويقدم عدداً من المنشورات وكتب عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويحتوي المعرض على وسائل عرض متطورة وحديثة لعرض الحقائق والمعلومات المتعلقة بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيرته، مع ما يتعلق بها من علوم ومعارف، من خلال مرجعية علمية فائقة ترتكز على الإرث المعرفي الإسلامي, وكذلك عرضت عدداً من التطبيقات الإلكترونية, وهي: لوامع الأذكار, ومنارة الحرمين الشريفين. وشهد المعرض عرض الأفلام.

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