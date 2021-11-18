بالفيديو.. سفير المملكة الأسبق في لبنان يكشف دور حزب الله التخريبي في المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - وصف عبدالعزيز خوجة، سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في لبنان، ميلشيات حزب الله الإرهابية بـ"حصان طروادة الإيراني في المنطقة" لتحقيق مآربها وأغراضها بالتدخل في شؤون المنطقة.

وأضاف السفير السابق، عبدالعزيز خوجة، في مقابلة تلفزيونية له ببرنامج "سؤال مباشر"، المُذاع على فضائية "العربية"، أن هذه الميلشيا الإرهابية لعبت على استغلال دور المقاومة وما إلى ذلك حتى تكون ذراعًا إيرانيًا تحاول أن تمتد نحو البحار الدافئة وخاصة البحر الأبيض المتوسط وهو مطمع إيراني دفين من آلاف السنين.

وأضاف السفير الأسبق، أن حزب الله أعطى إيران الإمكانية أن تتدخل بالمنطقة بكل ما يمكن من إمكانيات، لافتًا أن أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي فجرت أزمة دبلوماسية بين دول مجلس تعاون الخليج العربي ولبنان هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأكَّد الدبلوماسي السعودي، أن خلفية الأزمة الحقيقية بين الدول العربية وبين لبنان تكمن في سيطرة وهيمنة ميلشيا حزب الله التي تعتبر ذراعًا إرهابيًا لظهران بلبنان على مقاليد الأمور ونظرته العدائية التي يكنها تجاه المملكة وذلك لا يخفى على أحد .

وأضاف السفير عبدالعزيز خوجة، أن محاولات ميلشيا حزب الله الإرهابية للتدخل في شؤون المملكة مستمرة من خلال إرسال المساعدات والأسلحة التي تأتي من إيران بطريقة أو بأخرى لميليشيا الحوثي الإرهابية وتدريب قياداته لتحقيق أغراض إيران في المنطقة.

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