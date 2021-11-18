«مساند»: يحق للمواطن تجربة العمالة المنزلية لمدة 90 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، عن حق المواطن في تجربة العمالة المنزلية لمدة 90 يومًا، وفي حال الخلاف يتم ترحيل العامل.

وذكر "مساند"، عبر حسابه على "تويتر": "يحق لك تجربة العمالة لمدة 90 يومًا، حيث نحفظ حقك بإلزام المكتب بترحيل العامل وإرجاع تكلفة الاستقدام مستقطعًا منه مدة الإقامة لديك في حالة الخلاف لا قدر الله".

يشار إلى أن منصة "مساند" إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل.

وتهدف "مساند"، إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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