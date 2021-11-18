بالصور.. طلاب الرياض المحصنين بجرعتين ينتظمون في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرياض - محمد عبدالله - انتظم الطلاب والطالبات بتعليم الرياض، في أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، حضوريًا، لليوم الثاني على التوالي، وذلك للطلبة المحصنين بجرعتين فقط.

وأوضحت إمارة منطقة الرياض –عبر تويتر- أن الطلاب وطالبات تعليم الرياض المحصنين بجرعتين، انتظموا في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول حضوريًا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبها، ذكرت إدارة تعليم الرياض –عبر تويتر- أن مدير عام تعليم الرياض واصل زياراته الميدانية لتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، حضوريًا وعن بعد، وأثنى على الجهود المبذولة لتوفير بيئة مدرسية محفزة وآمنة للطلاب والطالبات، في ظل الدعم الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة.

وبدا الطلاب أمس الأربعاء، اليوم الأولى في أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول.

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