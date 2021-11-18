ضبط 200 ألف قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من (200) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
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