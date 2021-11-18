السعودية | اختتام حلقات النقاش في رئاسة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- واس:

اختتمت الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حلقات النقاش التي نظمتها لتطوير مهارات المرشدين التوعويين في فروع الرئاسة العامة وذلك بعقد الحلقة الثالثة والأخيرة.

وقدم الحلقات الثلاث التي ضمت ما يزيد عن المئة مشارك، كلا من: مدير عام التوعية الشيخ أسامة بن سعود العمري، وفضيلة مدير وحدة الأمن الفكري الشيخ حسين بن علي بكار.

وتهدف الحلقات إلى تزويد المرشدين التوعويين بالمعارف والإجراءات المهمة المنبثقة من الدليل التنظيمي لأعمال المرشدين التوعويين، مع بيان أهمية تعزيز الأمن الفكري لدى المرشدين التوعويين ودوره في تحقيق رسالة الرئاسة العامة، إضافة إلى الخروج بمبادرات تطويرية في تعزيز عملهم، وتعزيز الأمر السامي الكريم بالشراكة التوعوية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وتأتي هذه الحلقات امتداداً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في تطوير أعمال المرشدين التوعويين في فروع الرئاسة العامة عبر مختلف مناطق المملكة.