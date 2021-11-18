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أمير مكة يستقبل المشرف العام على فرع الجمعية التاريخية السعودية

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على فرع الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة الدكتور فهد بن عتيق المالكي, يرافقه مسؤولو الجمعية.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة وبرامجها الرامية إلى العناية بتاريخ المنطقة دراسةً وتوثيقاً وتحقيقاً، عبر عقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، وتجسير العلاقة بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية والعناية بتطبيق المنهجية العلمية في الكتابات التاريخية، كذلك تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وتقديم المشورة العلمية وتنفيذ الدراسات اللازمة، وتمكين المهتمين بمجالات الجمعية من الإسهام في حركة التقدم العلمي في المجالات التاريخية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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