شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة آل حماد تشكر القيادة على التعزية بوفاة فقيدهم سليمان بن عبدالرحمن الحماد - رحمه الله- والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أسرة آل الحماد شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولصاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمواساتهم ببرقيتي تعزية في وفاة فقيدهم سليمان بن عبدالرحمن الحماد - رحمه الله.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في برقيتي التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة فقيدكم سليمان بن عبدالرحمن الحماد، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرتكم كافة بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب. {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.

وقد عبَّر أبناء الفقيد عبدالرحمن وعبدالعزيز وسعود وأفراد أسرة الحماد كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- على تعزيتهما ومواساتهما في فقيدهم سليمان بن عبدالرحمن الحماد، سائلين الله العلي القدير أن يحفظهما ويمد في عمريهما.

كما قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء تعازيهم ومواساتهم في الفقيد.

وقدَّم عددٌ من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأمراء المناطق وأصحاب السمو وصاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبات السمو وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي والمواطنين والمواطنات تعازيهم ومواساتهم في الفقيد.

فيما عبَّر أشقاء وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو وصاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبات السمو وأصحاب المعالي والفضيلة والمشايخ وجميع من قدَّم تعازيه من مواطنين ومواطنات في الفقيد، سائلين الله العلي القدير ألا يريهم مكروهاً في عزيز لديهم، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.