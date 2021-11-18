شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنظم ورشة عمل لبحث سبل التعاون بنشاط الزراعة العضوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل، لبحث سبل التعاون بين الأطراف ذات العلاقة بنشاط الزراعة العضوية، وتنمية قطاع الإنتاج العضوي.

وتأتي الورشة استكمالاً لعمل الوزارة في تنفيذ النشاط العاشر من خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية, الذي يُعنى بدعم وتسويق المنتجات العضوية، لأصحاب المصلحة من منافذ البيع وشركات استيراد المنتجات الغذائية العضوية.

واستعرضت الورشة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعمل بها الوزارة والمتعلقة بشروط استيراد وتداول وتسويق المنتجات الغذائية العضوية، كما تناولت وسائل ومتطلبات تعزيز سلاسل الإمداد والفرص التسويقية الواعدة للمنتجات الغذائية العضوية المنتجة محلياً.

يذكر أن قطاع الإنتاج الزراعي العضوي يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة واتخاذ خطوات من شأنها تحقيق الدور التكاملي بهدف تطوير القطاع والنهوض به.