طقس الخليج اليوم.. صحو بالإمارات وعمان ومعتدل في البحرين والكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس دول الخليج العربي، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في معظم أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي طقسًا من صحو إلى غائم بشكل جزئي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بينما تشهد مملكة البحرين ودولة الكويت أجواء معتدلة نسبيًا، وإلى التفاصيل:

طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيًا بوجه عام وغائم أحيانًا على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر مع فرصة سقوط أمطار، ورطبًا ليلًا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية.

وأضاف المركر، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصة مع السحب. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانًا نهارًا مع السحب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما نبَّهت الأرصاد الإماراتية، من امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وعن حركة الرياح، فأوضح مركز الأرصاد الإماراتي، أنها تكون على المناطق الساحلية والجزر جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 15 – 25 قد تصل إلى 40 كم/س أحيانًا، بينما المناطق الداخلية فتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية بسرعة من 15 – 25 قد تصل إلى 35 كم/س أحيانًا، وتكون في المناطق الجبلية جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 – 25 قد تصل إلى 40 كم/س أحيانًا.

طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أنَّ الطقس المتوقع، اليوم الخميس، سيكون بإذن الله تعالى معتدلًا مع بعض السحب.

وفيما يتعلق بحركة الرياح، توقعت إدارة الأرصاد أن تكون الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانًا خلال النهار.

وعن حالة الموج بالبحر، فمن المتوقع أن تكون ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

وأوضحت الأرصاد البحرينية، أن أعلى مد سيكون في تمام الساعة 5:15 مساء وفي تمام الساعة 5:16 صباحًا، وأدنى جزر سيكون في تمام الساعة 11:24 مساء وفي تمام الساعة 11:05 صباحًا.

طقس سلطنة عمان

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أن حالة الطقس من صحو إلى غائم جزئيًا على محافظة مسندم والمناطق الساحلية من محافظة شمال الباطنة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

وكشفت الأرصاد، عن توقعاتها، بأن تكون حالة الطقس صحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك فرص اتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل إلى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جوب الشرقية والوسطى وسواحل بحر عمان.

وأشارت الأرصاد العمانية، إلى أنه تهب رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة على معظم سواحل سلطنة عمان.

طقس الكويت

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أن تكون

حالة الطقس اليوم خلال ساعات النهار معتدلة، وأن تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة.

وأضافت إدارة الأرصاد الكويتية، أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس خلال ساعات الليل معتدلة إلى مائلة للبرودة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

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