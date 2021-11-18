مبادرة السعودية الخضراء: زراعة 45 مليون شجرة فاكهة بالمدرجات الجبلية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، أنَّ المملكة تخطط لزراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الجبلية، وهو ما سيسهم في زيادة العائدات الاقتصادية لقطاع الزراعة بنسبة 30٪.

وأوضحت المبادرة -عبر تويتر- أن المملكة تخطط لزراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الجبلية بحلول عام 2025م، وهو ما سيسهم في زيادة العائدات الاقتصادية من قطاع الزراعة بنسبة 30٪، إضافة إلى تعزيز جهود التشجير وإعادة تأهيل الأراضي في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

وأضافت أنَّ ذلك يأتي ضمن مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة وفق الخطة الرئيسية لمبادرة السعودية الخضراء.

كانت مبادرة السعودية الخضراء، أوضحت أمس الأربعاء، أنه سيتم رفع نسبة المحميات الطبيعية إلى 30% من إجمالي مساحة أراضي وشواطئ المملكة. ومن الأمثلة على ذلك تخصيص 38 مليون متر مربع من صحراء النفود لإعادة توطين 100 نوع من الحيوانات الأصلية المحلية.

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