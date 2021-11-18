طقس السعودية اليوم.. غائم ورياح نشطة وأمطار على مناطق متفرقة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، في عدد من مناطق الممكلة طقسًا غائمًا في عدد من مناطق المملكة مع وجود فرص لتكون سحب وهطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة في مناطق مختلفة، وإلى التفاصيل:

سماء غائمة وأمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، هبوب رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وكشف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لتوقعات حالة الطقس اليوم، عن توقعاته بأن تشهد 5 مناطق بالمملكة رياحا نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة حتى ساعات المساء.

وتستمر السحب الرعدية الممطرة والرياح المؤثرة على الرؤية الأفقية حتى الساعة الخامسة مساء في مكة المكرمة «اضم، الشفا، الطائف، العرضيات»، وتشهد منطقة الباحة «الباحة، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» نفس الحالة الجوية، وفقًا للتوفعات.

كما تستمر ذات الحالة حتى الساعة السابعة مساء، في منطقة عسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل»، وكذلك في جازان «الدائر، الريث، العيدابي، فيفا، هرب».

أما منطقة المدينة المنورة «الحناكية، المهد، اليتمة، وادي الفرع» فتشهد رياحا مثيرة للأتربة تؤثر على مدة الرؤية الأفقية وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ارتفاع الموج بالبحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد، أن ارتفاع الموج يصل من نصف متر إلى متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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