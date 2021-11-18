هل يخضع الخبز لضريبة القيمة المضاف؟.. «زاتكا» توضح

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، إن الخبز والمواد الغذائية تخضع لضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يتم بيعها من خلال منشاة مسجلة في الضريبة.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «جميع المواد الغذائية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تمَّ بيعها من قِبل منشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وقال المواطن في استفساره: هل الخبز عليه ضريبة؟ لأنَّ هناك محلات تأخذ الضريبة ومحلات أخرى -وهي الأغلبية- لا تأخذ الضريبة؟

كانت هيئة الزكاة أوضحت في وقت سابق، إنه تلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي، وهو (375,000) ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فهي مؤهلة للتسجيل الاختياري.

أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن (187500) ريال، فهي غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

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