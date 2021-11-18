المرور: شرطان لحصول غير السعوديين على رخصة قيادة عمومية

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، التذكير، بأنه يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عمومية بشرطين، وهما تلاؤم الرخصة مع مسمى المهنة وسريان الهوية.

وأوضح المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المقيمين، بأنَّه «يجوز لغير السعوديين الحصول على رخصة قيادة عامة، أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، على أن تتلاءم الرخصة مع مسمى مهنته، ويلزم سريان الهوية».

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه يشترط للحصول على رخصة قيادة خصوصي، إتمام 18 سنة، وعدم الإدانة بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها او حيازتها، والسلامة من الأمراض التي تعيق القيادة، واجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

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