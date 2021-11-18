«أمن الطرق» توجه تنبيهًا لقادة المركبات بمنطقة مكة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها لقادة المركبات بمنطقة مكة المكرمة، بوجود نشاط للرياح وأتربة مثارة تؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت قوات أمن الطرق –عبر تويتر- أنها تود التنويه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة، في كلٍّ من (الجموم- بحرة خليص - عسفان)، بأن المنطقة قد تشهدُ نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدن في مدى الرؤية.

وطالبت قوات أمن الطرق من قادة المركبات، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية لهم السلامة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

اقرأ أيضا:

الأرصاد: سحب رعدية ورياح تؤثر على الرؤية في 5 مناطق.. الخميس