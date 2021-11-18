فتح القبول بالكلية التقنية في نجران

بوابة القبول الموحد

تبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد القادم استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 25 من الشهر الجاري، وذلك عبر

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي الصقري،، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات "تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".

وبيّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.