فتح باب القبول بالكلية التقنية بصامطة

وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عددٍ من الاختصاصات, وهي: (قسم التقنية الإلكترونية اختصاص "إلكترونيات صناعية وتحكم"، وقسم التقنية الإدارية "اختصاص محاسبة"، وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اختصاص "إدارة أنظمة شبكات"، وقسم التقنية المدنية والمعمارية والمساحة "اختصاص مدني", و"اختصاص معماري". و"اختصاص مساحة").
ودعا طليس، المتقدمين للاطلاع على الشروط والاختصاصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.
فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية علمًا بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.
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