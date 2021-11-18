السعودية | أمير الجوف يطّلع على منجزات وبرامج جمعية الملك عبدالعزيز النسائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الجوف:

اطّلع فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التقرير السنوي لمنجزات وبرامج ومبادرات جمعية الملك عبدالعزيز النسائية للتنمية الاجتماعية بالمنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة، رئيسة مجلس إدارة الجمعية فاطمة بنت عبدالمحسن المويشير، يرافقها عدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية.

وبحسب التقرير، نفّذت الجمعية خلال عام 17 برنامجاً استفاد منها 2663 مستفيداً، كما شارك 38 متطوعاً و34 متطوعة في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعية.



وأشار”بن نواف” إلى الدور المجتمعي المهم الذي تضطلع به الجمعيات والقطاع الثالث بالمنطقة في خدمة الشرائح المستفيدة وتأهيل الأسر والمستفيدين وإكسابهم المهارات اللازمة، ضمن برامج التحول من الرعوية إلى التنموية، مؤكداً سموه دعم ومساندة الإمارة للجمعيات الأهلية وتذليل جميع المعوقات لتمكينها من أداء رسالتها.



كما قدمت رئيسة مجلس الجمعية، لأمير الجوف، هدية رمزية من إنتاج مستفيدات الجمعية مصنوعة من السدو، معربة عن شكرها على دعمه المستمر لأعمال الجمعية بالمنطقة.