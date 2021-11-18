شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يشارك في «الشرقية تبدع» بحديقة فنية ونقوش رياضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الريادة في التكامل والعمل المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية، رؤية مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، من أجل تحفيز القطاعات وبناء الشراكات وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية، لذلك عمل المجلس على فرض بيئة الإبداع في العديد من المشاركات التي يقدمها، وجاءت مشاركاته في مبادرة "الشرقية تبدع"، تجسيدًا لرسالته ورؤيته والقيم المرتكز عليها.

وتأكيدًا على ما سبق، شارك المجلس في مبادرة "الشرقية تبدع" التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، من خلال "حديقة النورس" للفنون، حيث أكدت رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، على أن المشروع أحد روافد التوجه الحكومي ودعمًا لممارسات المسؤولية الاجتماعية بالاهتمام بالبيئة والفنون وأنسنة المدن، ولاسيما مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وربطها مع المجتمع. وتعتبر "حديقة النورس" مشروع بيئي ثقافي قائم ومستمر تم إطلاقه بنسخته الأولى كحديقة للفنون.

وللارتقاء بالذائقة البصرية وتحفيزًا للإبداع في مبادرة "الشرقية تبدع" شارك المجلس في مبادرته التي تحمل عنوان "نقوش الرياضة" بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، حيث تهدف لتأصيل الثقافة وربط الفنون وذاكرة المجد والحضارة، وتسعى لتجميل الصرح الرياضي، ونشر رسائل رياضية وصحية تشّجع الشباب على ممارسة الرياضة.