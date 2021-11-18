شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي: إبداعنا بحضارتنا و «إثراء» جاء لاكتشاف الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن المملكة العربية السعودية اليوم تتباهي بماضي أصيل وحاضر مزهر، ومستقبل مشرق، حيث أن النخيل يتحدث عن شموخنا، والقهوة عن كرمنا، والبحر عن تنوعنا والنفط عن عزيمتنا، والصناعات عن تقدمنا وتميزنا، وتتبلور المنطقة الشرقية في حاضرنا اليوم بجلها عن إبداعنا وتميزنا في مبادرة استباقية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، لاكتشاف الإبداع والمساهمة في تهيئة البيئة المحفزة المكتشفة، واضعة بذلك حجر أساس للاقتصاد الإبداعي المؤثر على النهضة وتقدم الوطن.

كما بيّنت سموها أن الإبداع هو السمة الفارقة في مستهدفات الوطن ورؤيته، ويبدو واضحًا جليًا في إنجازات مؤسساته وأفراده وفي تنوع وجمال عطاءاته وأهدافه، كما أن ذلك يأتي متجانسًا مع هدفنا الأسمى في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن اكتشاف المواهب والأفكار الإبداعية يصب في التقدم الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل والتطوير والاستدامة ضمن إطار واضح يحافظ على موروثات الوطن وأصالته. كما قدمت سموها الشكر والتقدير للقائمين على مبادرة "الشرقية تبدع"، والتي تسامت جهودهم وتقدمت في إظهار الإبداع، مواكبًة بذلك توجيهات القيادة الحكيمة الواعية لمتطلبات المرحلة.