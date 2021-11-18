شكرا لقرائتكم خبر عن مقاهي ومطاعم تُبهر مرتاديها في «الشرقية تبدع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عرف الإبداع طريقه إلى عالم المقاهي والمطاعم التي لم تعد قاصرة على إحتساء القهوة وتناول الطعام، بل امتدت إلى ابتكار الأفكار الجديدة وتقديم العروض الماتعة لمرتاديها. في مشاركات إبداعية فريدة تضمنتها مبادرة "الشرقية تبدع"، التي نظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عبر ابداعات أروت عطش رواد هذه الأماكن التواقين لكل ما هو جديد.

إذ بادر مطعم "سفرة" بتقديم ثلاثة أطباق خاصة لمبادرة "الشرقية تبدع" مع مشروب يحمل تغريسة شعار المبادرة بطريقة مبتكرة ومميزة، علاوة على تنظيم ألعاب جماعية متنوعة على جميع الطاولات خلال أيام المبادرة تحت شعارها. أما "سترو جوس" فبادر بإطلاق نكهة آيسكريم جديدة بنكهة البيبسي والميرندا، بالتعاون مع شركة الجميح. في حين أسهم "رست" بتقديم المشاركة والدعم الإعلامي للمبادرة.

وعمد "ميثودز" للقهوة المختصة في الجبيل الصناعية، على المشاركة في "الشرقية تبدع" عبر فكرة فريدة من نوعها، تتضمن زراعة أحواض باستخدام بُن القهوة، وذلك عن طريق تجفيف بقايا القهوة واستخدامها في الزراعة، لما لها من ميزات عديدة كطريقة مناسبة لإعادة تدوير بُن القهوة والاستفادة منه. وذلك في فعالية خارجية، تضمنت المتعة والفائدة، وتكونت من الأدوات التالية (أحواض - تربة - سماد - بن قهوة مجفف - زرعات صغيرة - قفازات - بطاقات يكتب عليها الاسم)، على أن تُترك النبتة في المقهى.

وقدم مقهى "بيك أي برو" فكرتين تفاعلًا مع مبادرة "الشرقية تبدع"، الأولى تتضمن بالونات كروية بأعداد كبيرة توضع داخلها رسائل مختلفة ( فزورة، خاطرة، رمز لأغنية أو نبذة عن شخصية من المنطقة الشرقية أو هدايا مثل كوب قهوة مجاني)، مع وضع هذه البالونات في السقف طيلة أيام المبادرة. أما الفكرة الثانية فاشتملت على لوحة كبيرة تضم أرفف متنوعة، حيث طُلب من مرتادي المقهى الاستمتاع بالتعبير عن حبهم للمنطقة الشرقية بكلمة أو برسمة على أكواب بيضاء توضع على هذه الرفوف لإنتاج لوحة كبيرة جميلة.

ومن ذلك أيضًا مشاركة "تعاون هب" وهي منصة اجتماعية تتضمن مقهى جاذب للزوار، إذ جمعت فعالياته ما بين مقطوعات موسيقية وعزف حيّ، مع إمكانية الرسم في المقهى المزوّد بألعاب متنوعة للأطفال إلى جانب

معرض مصغّر يجمع إبداعات الزّوار ويرصدها كتوثيق لمحطات الإبداع في مبادرة الشرقية تبدع"، مما منح الزّوار أجواء حيوية يغلب عليها الراحة والاسترخاء.