شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تناقش سبل التعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت جامعة نجران مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، لخدمة ذوي الإعاقة، وتسخير كل ما يسهم في رعايتهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري في مكتبه بمقر الجامعة أمس، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري والوفد المرافق له.

وأوضح الدكتور الخضيري أن الجامعة وفرت احتياجات ذوي الإعاقة في جميع مرافقها الأكاديمية وكلياتها، وتأمين الأجهزة المناسبة لجميع فئات الإعاقة للإسهام في تلبية احتياجاتهم الجامعية، وتذليل العقبات التي تواجههم، إضافة إلى توسيع الجامعة برامجها التقنية، حرصاً على رفع كفاءة الخدمة المقدمة.