الأرصاد: سحب رعدية ورياح تؤثر على الرؤية في 5 مناطق.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 5 مناطق بالمملكة رياحا نشطة مثيرة للأرتبة وسحب رعدية ممطرة حتى ساعات المساء.

ووفق تنبيهات المركز، تستمر السحب الرعدية الممطرة والرياح المؤثرة على الرؤية الأفقية حتى الساعة الخامسة مساء في مكة المكرمة «اضم، الشفا، الطائف، العرضيات»، وتشهد منطقة الباحة «الباحة، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» نفس الحالة الجوية.

كما تستمر ذات الحالة حتى الساعة السابعة مساء، في منطقة عسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل»، وكذلك في جازان «الدائر، الريث، العيدابي، فيفا، هرب».

أما منطقة المدينة المنورة «الحناكية، المهد، اليتمة، وادي الفرع» فتشهد رياحا مثيرة للأرتبة تؤثر على مدة الرؤية الأفقية وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

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