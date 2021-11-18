«الخريف» ووزير الزراعة الأوكراني يبحثان فرص تعزيز الاستثمار الصناعي والتعديني بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف في مكتبه اليوم، بوزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني السيد رومان ليشينكو، والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص القائمة بين البلدين في مجال صناعة الأغذية وتنمية صادراتها، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وزيادة ترويج المنتجات السعودية في أوكرانيا بما يُعزز فرص نفاذ الصادرات الغذائية السعودية إلى مختلف الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة والتعاون والتبادل المعرفي مع بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية الأوكرانية التي تُقَدَّمُ من خلالها المنتجات والخدمات.

كما تطرق اللقاء إلى بحث الفرص المتوافرة في قطاع التعدين بين البلدين، ومناقشة فرص جذب الاستثمارات الأوكرانية للاستثمار في مجالات التعدين والصناعات الغذائية والزراعية.

يذكر أن السوق الأوكرانية تستقبل عددًا من الصادرات السعودية غير النفطية، من أبرزها أنشطة اللدائن ومصنوعاتها، إضافة إلى المصنوعات الحجرية والإسمنتية، ومصنوعات الحديد والصلب.

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