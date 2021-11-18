أمير القصيم يوجه بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بالمنطقة

الرياض - محمد عبدالله - وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتأسيس سكرتارية لإدارة وتنظيم مزادات الإبل بمنطقة القصيم، وإعداد روزنامة وفقًا لتواريخ محددة لمواعيد إقامتها، كون المنطقة تشهد إقامة ثلاثة مزادات للإبل، وهي مزاد العقيلات ومزاد ضريه ومزاد مدرج وجميعها في منطقة تعد من أكبر أسواق الإبل.

جاء ذلك بعد أن شهد امير القصيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح مزاد الإبل بمحافظة ضريه، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ ضريه صالح الشعمل والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالقصيم المهندس محمد الشمري.

ووصف أمير القصيم مزاد الإبل بمحافظة ضريه بأنه مزاد وطني يخدم أربع مناطق، القصيم والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشهد مشاركة أعداد كبيرة، سواء من أعداد المشاركين في المزاد أو النشاطات المصاحبة له، مضيفاً سموه على أهمية بذل الجهود لخدمة ملاك الإبل وبناء اقتصاديات مزاد الإبل بالمنطقة الذي بدأ يأخذ مساره في اقتصاد الوطن، سائلًا الله التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة أعزها الله.

وشهد أمير القصيم الحفل الخطابي بهذه المناسبة؛ حيث تخلله كلمة محافظ ضريه صالح الشعمل الذي أعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بمزادات الإبل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مزاد الإبل بمحافظة ضريه ساهم في حراك اقتصادي وتنموي، حتى أصبح يعمل تحت مظلة رسمية ويدار بطريقة مهنية استثمارية؛ ليكون من أهم المزادات بالمملكة، لافتًا إلى أن المزاد يقع على مساحة أكثر من 4 ملايين م2 ويتوافر به عدد من الساحات والمسارات للخدمات المساندة لمزاد الإبل والأنشطة المصاحبة لها.

كما شاهد سموه عرضًا مرئيًّا عن اهمية محافظة ضريه وما تتميز به من مقومات تنموية واهمية مزاد الإبل والخدمات المقدمة للمهتمين بالمزاد من ملاك الإبل، كما زار سموه المعرض المصاحب لمزاد الإبل، وتفقد ساحات المزاد والحركة الاقتصادية القائمة خلال مزادات الإبل.

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