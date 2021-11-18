الجامعة الإسلامية تفتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا اليوم، فتح باب التقديم لمواعيد القبول في مختلف التخصصات للعام 1444هـ في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للكليات النظرية «الفقه، أصول الفقه، القراءات، التفسير وعلوم القرآن، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الأدب والبلاغة، الأنظمة، الدراسات القضائية، العقيدة، الدعوة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، التاريخ الحديث، أصول التربية الإسلامية، المناهج وطرق التدريس، الإدارة التربوية، علم النفس التربوي، الأديان والمذاهب الفكرية»؛ حيث ينتهي التقديم يوم السبت 29/4/1443هـ.

وسيكون موعد الاختبار التحصيلي لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه الكليات النظرية يوم الأحد 20/6/1443هـ، فيما يبدأ التقديم علي مرحلة الماجستير للكليات العلمية يوم الثلاثاء 1/6/1443هـ، وينتهي يوم الجمعة 1/8/1443هـ.

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