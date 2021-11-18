العثور على مفقودي هجرة سعد بالرياض وخبة النقع بالقصيم أحدهما متوفى

الرياض - محمد عبدالله - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود جنوب سعد بالرياض متوفى، والعثور على مفقود خبة النقع في القصيم، سليمًا معافى.

وأوضح فريق إنجاد البحثي –عبر تويتر- أنه تمّ العثور على مفقود جنوب سعد بمنطقة الرياض، من قِبل ذويه، متوفى، مقدمًا التعازي لأهله وأسرته.

وكان الفريق تلقى في وقت سابق، بلاغًا، عن شخص مفقود بالقرب من هجرة سعد التابعة لمنطقة الرياض، يستقل مركبة إلنترا بيضاء اللون، موديل 2007 م

في السياق ذاته، أعلن فريق إنجاد، عن العثور على مفقود خبة النقع بالقصيم، من قِبل عضو الفريق جاسر بن عبدالله الحمد، وهو بصحة طيبة ولله الحمد.

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