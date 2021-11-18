أمير سعودي يرد على دور قطر في دعم نواب بريطانيين للإساءة للمملكة

علق أحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية ، على التقارير التي تداولتها وسائل إعلام بريطانية بأن مشرعين في مجلس العموم بالبلاد تلقوا أموالا مقابل المشاركة بندوات تهدف لمهاجمة المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه على "تويتر": "إن ما فعله النائبان ليلى موران، وكريسبين بلانت ليس جديدًا وتعودنا أن تُهاجم السعودية من هذه العينات في أوروبا وأمريكا".

وبشأن تقديم قطر الدعم لنواب في مجلس العموم البريطاني لمهاجمة السعودية، أكد الأمير السعودي أن "هذا الخبر قديم قبل اتفاقية العُلا، ولا فائدة من الإضرار بالمصالحة الخليجية في ظل انشغال دول الخليج بما هو أهم، وهو إعادة ترتيب الأوراق والأولويات لصالح دول المنطقة وشعوبها".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية الرسمية BBC قد نقلت في تقرير نشرته وسائل إعلام سعودية أن "عضوي مجلس العموم ليلى موران وكريسبن بلنت كانا قد استخدما مكتبهما الرسمي للمشاركة في اتصال هاتفي مرئي للمشاركة في لجنة لمناقشة مسألة السجناء السياسيين في السعودية، حيث تلقيا 3 و6 آلاف جنيه إسترليني تباعا".

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