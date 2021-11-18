شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية تبدع» تحتفي بمبدعي المنطقة في حفل ختام الفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مبادرة "الشرقية تبدع" التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، فعالياتها مساء السبت الماضي، في حفل ضم أكثر من 300 ضيف رفيع المستوى، مثّلوا نحو 150 جهة شاركت في المبادرة التي أثرت المنطقة بالإبداع والإلهام طيلة الأيام الماضية.

وأكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف عبد الله الراشد، خلال كلمته، على ضرورة تقديم الأفضل لمستقبل الإبداع في المنطقة الشرقية. في حين توقعت مشرفة المبادرة هديل العيسى، أن يترسخ عمل المبادرة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، ويحقق أثره المستدام على التنمية الإبداعية، لما له من تأثير على الاقتصاد الإبداعي.

وتخلل الحفل جلسة حوارية أدارها المهندس فؤاد الذرمان، وهو أحد مؤسسي مركز (إثراء)، حملت عنوان "الشرقية في خارطة الإبداع الوطني والإقليمي"، وضمت مشاركين من نخبة المجتمع في مجالات متنوعة، وخلصت الجلسة لضرورة دعم العمل الإبداعي في المنطقة الشرقية.