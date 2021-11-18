موعد مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد بن مسعود - الدمام - موعد مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي، حيث يترقب العديد من مشجعي الفريقين مباراة الجولة الثانية عشر فى الدوري والتي تجمع بين الفريقين، ومن المتوقع إن تكون هذه المباراة من أقوي المباريات فى الدوري وذلك لأن كل فريق يرغب فى المنافسة على حصد الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة من أجل تصدر الدوري هذا الموسم.

مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي

يبدأ نادى الرائد المباراة وهو عينة على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة، حيث يأتي نادى الرائد فى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم برصيد 17 نقطة، وخلال هذا الموسم خاض الرائد حتى الأن 11 مباراة استطاع الفوز فى خمسة مباريات بينما تعادل فى اثنان وخسر فى اربع مباريات.

ولكن يأتي نادى النصر السعودي فى المركز التاسع برصيد 13 نقطة وحتى الأن لعب النصر 11 مباراة فاز فى اربعة مباريات وتعادل فى مباراة واحدة فقط وخسر فى اربعة مباريات، ويرغب النصر ايضاً فى الفوز من أجل تعديل اوضاع الفريق والقيام بالتصدر مجدداً فى الحصول على البطولة.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يبدأ المدير الفنى لنادي النصر السعودي المباراة بالتشكيل التالي للفريق مع بداية المباراة:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبدالإله العمري ــ محمد قاسم – فونيس موري

فى خط الوسط: سامي النجعي ــ عبدالله الخيبري ــ عبدالمجيد الصليهم

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ عبدالرزاق حمدالله ــ ماشاريبوف

بينما من الممكن إن يستقر المدير الفنى لنادى الرائد على التشكيل التالى فى بداية المباراة:

حراسة المرمى : عز الدين دوخه.

فى خط الدفاع : محمد العمري، ازيكيل بالومبكي، عبدالله الفهد، محمد الدوسري.

خط الوسط : سلطان الفرحان، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.

خط الهجوم : رائد الغامدي.

موعد مباراة النصر والرائد فى الدوري السعودي

ستنطلق المباراة بين الفريقين فى يوم السبت الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري فى مساء الساعة الخامسة واربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة السادسة واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1