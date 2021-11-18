طريقة حجز تذاكر مباراة الفيصلي والشباب فى الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - حجز تذاكر مباراة الفيصلي والشباب فى الدوري السعودي للمحترفين، حيث إن هناك العديد من مشجعي الفريقين يرغبون فى معرفة الطريقة الصحيحة التى تستخدم فى حجز تذاكر حضور مبارة الفريقين فى الجولة الثانية عشر من المباراة وذلك لأن يقومون بتشجيع الفريق المفضل لهم فى هذه البطولة، حيث إن كل فريق من الأخر لديه الكثير من المشجعين.

حجز تذاكر مباراة الفيصلي والشباب

قامت الجهات المنظمة للدوري السعودي بعودة الجماهير مرة أخري إلى الملاعب فى المملكة من أجل تشجيع الفريق المفضل له ولكن بشروط معينة من أجل حضور مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وقد أعلن نادي الفيصلي السعودي عن عرض تذاكر المباراة على شبكة مكاني لحجز التذاكر على شبكة الأنترنت.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي

تم وضع عدد من الشروط والقواعد التى يجب إن تتوافر من أجل حضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، ويجب إن يتم تطبيق هذه الشروط من أجل حضور المباراة:

أن يكون الشخص الراغب للحضور فى هذه المباراة حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد وإن يكون غير مصاب.

يشترط إن يكون الشخص لدية حساب على تطبيق توكلنا الإلكتروني ومفعل.

حجز تذاكر المباراة وتفعيل التذاكر على تطبيق توكلنا.

الالتزام بتعليمات التباعد الأجتماعي وارتداء الكمامة.

يجب عدم اصطحاب الاطعمة وزجاجات المياة إلى ارض الملعب.

يشترط على الشخص ارتداء الكمامة والجلوس فى المقعد المثبت له فى التذكرة.

طريقة حجز تذاكر مباراة الفيصلي والشباب

يواجة نادي الشباب نادي الفيصلي فى يوم السبت 20 نوفمبر فى تمام الساعة الخامسة واربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن للجماهير حجز التذاكر عن طريق بعض الخطوات وهي تكون كالأتي: