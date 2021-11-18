رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة شهر نوفمر 2021 بالرقم القومي

محمد بن مسعود - الدمام - الاستعلام عن الاسماء الجدد فى معاش تكافل وكرامة شهر نوفمر 2021، حيث إن ذلك يعد من أكثر ما يبحث عنه العديد من الاشخاص فى جمهورية مصر العربية فى الفترة الحالية على محركات البحث المختلفة وذلك لأن يقومون بعملية الاستعلام عن المعاش بعد إن قامت وزارة التضامن الاجتماعي فى جمهورية مصر العربية

معاش تكافل وكرامة شهر نوفمر 2021

معاش تكافل هو أحد المساعدات المالية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية وذلك لأن يتم توفير لعدد من المواطنين فى مصر دخل شهري يساعدهم على تحسين الحالة المالية، حيث يقدم المعاش للاشخاص الذي ليس لديهم معاش من التأمينات الاجتماعية، وأيضاً الاشخاص الذين ليس لديهم دخل كافي ويحصل ايضاً المستفيد على كارت كشف طبي.

شروط تكافل وكرامة

عملت وزارة التضامن الاجتماعى فى مصر على وضع عدد من القواعد والشروط التى لابد من إن تتوافر وذلك من أجل الحصول على ذلك المعاش، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:-

إن يكون المستفيد مواطن مصري الجنسية ومقيم فى مصر.

يشترط إن لا يكون حاصل على معاش من التأمينات الاجتماعية.

إن يكون فى عمر لا يقل عن 35 سنة.

يجب إن يكون الأبناء فى عمر اقل من 18 سنة فى مراحل التعليم المختلفة.

يجب إن لا يكون لدية عمل فى القطاع العام أو الخاص براتب أكبر من 1200 جنية.

إن لا يكون الشخص لديه مشروعات تجارية تساعد على الربح أو حيازة اراضي زراعية.

لا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية لمحل تجاري.

الاستعلام عن الاسماء الجدد فى معاش تكافل وكرامة شهر نوفمر 2021

تستطيع القيام بعملية الاستفسار عن المقبولين فى المعاش إلكترونياً من خلال الخدمة التى قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفيرها على شبكة الأنترنت مباشرة من خلال الأتي: