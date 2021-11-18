التحالف يستهدف موقعًا يستخدمه خبراء في الحرس الثوري وحزب الله بصنعاء

الرياض - محمد عبدالله - شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع للميليشيات الحوثية في صنعاء.

ودوّت انفجارات عنيفة بعد غارات للتحالف على قاعدة الديلمي الجوية واستهدفت غارة جوية موقعا في صنعاء يستخدمه خبراء في الحرس الثوري وحزب الله، وفق قناة العربية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير طائرة مسيّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وفي بيان له، أشار التحالف، إلى أن هناك تصعيدا من ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

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