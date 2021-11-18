تدمير مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها.. والتحالف: سنتصدى بحزم للاعتداء على المطارات والمدنيين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير طائرة مسيّرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وفي بيان له، أشار التحالف، إلى أن هناك تصعيدا منة ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأكد تحالف دعم الشرعية، مواجهته بكل قوة وحزم أي اعتداء على المطارات المدنية والمدنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط.

وفي 7 نوفمبر الجاري، أشار التحالف إلى أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة يتم التصدي لها وأن إجراءات صارمة تتخذ لحماية المدنيين.

يذكر أن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

كذلك، أوضح المتحدث باسم التحالف حينها أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.

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